Berlin (dpa) - Die Unionsspitze ist am Abend zu Beratungen über eine Lösung der Flüchtlingskrise und zur Vorbereitung eines Treffens mit SPD-Chef Sigmar Gabriel am Sonntag zusammengekommen. Neben Kanzlerin Angela Merkel und CSU-Chef Horst Seehofer nehmen Unionsfraktionschef Volker Kauder und die CSU-Landesgruppenvorsitzende Gerda Hasselfeldt teil. Mit dabei ist auch Flüchtlingskoordinator und Kanzleramtschef Peter Altmaier. Seehofer hatte die Kanzlerin zuletzt immer schärfer für ihren Kurs in der Flüchtlingspolitik attackiert.

