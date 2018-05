Frankfurt/Main (dpa) - Im aktuellen Tarifkonflikt zwischen der Lufthansa und der Flugbegleitergewerkschaft Ufo drohen Streiks.

"Die Verhandlungen sind gescheitert. Das vorgelegte Angebot der Lufthansa ist völlig inakzeptabel", sagte Ufo-Chef Nicoley Baublies am Samstagabend der Deutschen Presse-Agentur. Aus Arbeitsplatzgarantien seien auf einmal wachsweiche Formulierungen geworden.

Am Sonntag will die Gewerkschaft in ihren Gremien die erfolglose Verhandlungsrunde auswerten und weitere Schritte besprechen. Am Montag will Ufo dann bekanntgeben, welche Konsequenzen gezogen werden.

Die Gewerkschaft kämpft unter anderem für die Beibehaltung der bisherigen Betriebsrente für die 19 000 Flugbegleiter. Die Lufthansa machte zunächst keine Angaben zum Scheitern der Verhandlungen nach zweitägigen Gesprächen.

Der Tarifstreit zieht sich nun schon fast zwei Jahre hin. Die ersten Gespräche zu dieser Runde gab es im Dezember 2013.