Tel Aviv (AFP) In Tel Aviv haben am Samstagabend zehntausende Menschen des ehemaligen israelischen Regierungschefs Jizchak Rabin gedacht, der vor 20 Jahren ermordet wurde. Der ehemalige US-Präsident Bill Clinton sagte in einer Ansprache bei der Gedenkkundgebung, die Israelis müssten zu der Überzeugung gelangen, dass Rabin "Recht hatte" und sie ihre "Zukunft mit den Nachbarn teilen" und "für Frieden einstehen" müssten. Alle Teilnehmer der Veranstaltung müssten beim Verlassen des Kundgebungsorts entscheiden, wie Rabins Friedensvermächtnis umzusetzen sei, sagte Clinton, der beim Betreten der Tribüne mit tosendem Beifall bedacht wurde. Der israelische Rundfunk gab die Zahl der Veranstaltungsteilnehmer mit mehr als 75.000 an.

