Prads-Haute-Bléone (AFP) An der Absturzstelle der Germanwings-Maschine in den französischen Alpen soll ein Gedenkort eingerichtet werden. Die Absturzstelle solle auf einer Fläche von rund 30 Hektar zum Gedenkort erklärt werden, erklärte der Bürgermeister von Prads-Haute-Bléone, Bernard Bartolini, am Sonntag. Dort solle eine weiße Stele zum Gedenken an die 150 Todesopfer aufgestellt werden. Zum Jahrestag des Unglücks im kommenden März sollten die Familien der Opfer "würdig empfangen" werden, ergänzte der Bürgermeister von Vernet, François Balique.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Agence France-Presse (AFP). AFP ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.