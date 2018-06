Berlin (AFP) Früher als sonst durchbrechen die deutschen Exporte in diesem Jahr die Marke von einer Billion Euro. Dieser Wert an Gütern und Dienstleistungen, die seit Jahresbeginn ins Ausland ausgeführt wurden, werde am Dienstag erreicht, berichtete die "Welt am Sonntag" mit Verweis auf eine noch unveröffentlichte Berechnung des Außenhandelsverbands BGA. In den zurückliegenden Jahren war die Billionen-Schwelle deutlich später erreicht worden - 2014 am 21. November und 2013 am 2. Dezember.

