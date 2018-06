Mexiko-Stadt (SID) - Sebastian Vettels Ferrari-Teamkollege Kimi Räikkönen (Finnland) wird in der Startaufstellung zum Großen Preis von Mexiko (20.00 Uhr/RTL und Sky) noch einmal strafversetzt. Nachdem am Samstag bereits das Getriebe an seinem Wagen ausgetauscht werden musste, wurden vor dem Rennen noch einmal weitere Teile am Hybrid-Antrieb erneuert. Damit wird Räikkönen um insgesamt 35 Plätze strafversetzt, der Ex-Weltmeister rutscht in der Realität aber nur um einen Platz nach hinten auf Rang 19.

Damit geht McLaren-Pilot Fernando Alonso (Spanien) als 18. ins Rennen. Kurios: Alonsos Kollege Jenson Button (Großbritannien) wurde um 70 (!) Plätze strafversetzt. Aber der Brite geht ohnehin aus der Boxengasse ins Rennen, weil er gar nicht erst am Qualifying teilgenommen hatte.