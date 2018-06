Hamburg (SID) - René Adler (30) hat sich in der Diskussion um den Posten des Ersatz-Torhüters der deutschen Fußball-Nationalmannschaft für Bernd Leno ausgesprochen. "Ich habe in Leverkusen ja ein paar Monate mit ihm trainiert. Er hat eine unglaubliche Qualität", sagte Adler der Bild am Sonntag: "Er spielt Champions League, er ruft immer seine Qualität ab." Sein Ex-Kollege werde sich auf Jahre ein Duell mit Marc-André ter Stegen vom FC Barcelona um den Platz hinter Manuel Neuer liefern.

Adler, der am Sonntagnachmittag (17.30 Uhr/Sky) im Bundesliga-Duell mit dem Hamburger SV auf Hannover 96 trifft, träumt nach zwölf Länderspielen derzeit nicht von einer Rückkehr in die Auswahl des Deutschen Fußball-Bundes (DFB). "Die Nationalmannschaft war immer das Schönste und Höchste. Aber ich kann das jetzt mit Gelassenheit betrachten", sagte Adler: "Es spielt in meinem Kopf keine Rolle".