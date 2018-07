Sandhausen (SID) - Die Pokaldeppen von RB Leipzig haben ihre Siegesserie in der 2. Fußball-Bundesliga fortgesetzt und die Tabellenführung übernommen. Fünf Tage nach dem blamablen Zweitrunden-Aus beim Regionalligisten SpVgg Unterhaching (0:3) setzte sich der Aufstiegsfavorit mit 2:1 (1:1) beim SV Sandhausen durch und löste den Bundesliga-Absteiger SC Freiburg auf Platz eins ab.

Marcel Halstenberg sicherte den Sachsen im Nachschuss den vierten Sieg in Folge, nachdem Torhüter Marco Knaller einen Kopfball des eingewechselten Yussuf Poulsen abgewehrt hatte (74.). Sandhausen, ebenfalls in der zweiten Pokalrunde (3:4 im Elfmeterschießen gegen den 1. FC Heidenheim) ausgeschieden, musste die erste Niederlage in der Liga seit dem 19. September (0:2 beim 1. FC Nürnberg) hinnehmen.

"Es war ein sehr schweres Spiel gegen einen Gegner, der kompakt hinten drin steht", sagte Torschütze Halstenberg bei Sky. Sandhausens Florian Hübner gab zu: "Der Druck war groß, uns hat die Entlastung gefehlt."

Das Team von Trainer-Manager Ralf Rangnick war vor 5811 Zuschauern zunächst in Rückstand geraten. Aziz Bouhaddouz schloss einen Konter der Gastgeber erfolgreich ab (27.). Nur vier Minuten später glich Dominik Kaiser per Elfmeter aus (31.). Denis Linsmayer hatte den Ball mit der Hand gespielt.

Die Sachsen bestimmten zwar über weite Strecken das Spiel, liefen sich aber häufig in der Sandhäuser Abwehr fest. Die Angriffsversuche der Gastgeber waren halbherzig, Torchancen äußerst selten.

Bei Leipzig verdienten sich Halstenberg und Willi Orban die besten Noten. Bei Sandhausen gefielen vor allem Moritz Kuhn und Bouhaddouz.