Berlin (AFP) Der britische Filmstar Kate Winslet bewahrt seinen Oscar auf der Toilette auf. "Die meisten Bekannten, die meine Toilette aufsuchen, nehmen ihn nämlich in die Hand und halten dann vor dem Spiegel eine improvisierte Oscar-Dankesrede", sagte Winslet der "Welt am Sonntag". "Irre komisch." Manchmal lausche sie zu Hause auch vor der Toilettentür, welche Oscar-Reden ihre Gäste hielten. Sie könne aber ziemlich gut "allein an diesem euphorisierten Gesichtsausdruck" erkennen, "ob jemand meinen Oscar in die Hand genommen und eine Rede gehalten hat", fügte die 40-Jährige hinzu.

