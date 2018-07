Berlin (dpa) - Vor dem Hintergrund der Flüchtlingsdebatte klettert die Alternative für Deutschland in der Wählergunst auf den höchsten Wert seit über einem Jahr. Im aktuellen "Sonntagstrend", den das Meinungsforschungsinstitut Emnid im Auftrag von "Bild am Sonntag" erhebt, legt die rechtspopulistische Partei um einen Prozentpunkt auf 8 Prozent zu. Zuletzt kam sie im Oktober 2014 auf diesen Wert. Besonders groß ist der Zuspruch in Ostdeutschland: Hier kommt die AfD auf 15 Prozent, während es im Westen nur 7 Prozent sind.

