Cali (SID) - Joachim Eilers und Domenic Weinstein haben am zweiten Wettkampftag des Bahnrad-Weltcups in Cali/Kolumbien für weitere deutsche Siege gesorgt. Der gebürtige Kölner Eilers triumphierte im Keirin-Rennen, nachdem er tags zuvor schon mit den Teamsprintern erfolgreich gewesen war. Der gebürtige Schwarzwälder Weinstein gewann in der nichtolympischen 4000-m-Einzelverfolgung.

Im Finale setzte sich Weinstein (21) gegen den Briten Andrew Tennant durch. Eilers (25) verwies Matthew Glaetzer (Australien) und Edward Dawkins (Neuseeland) auf die Plätze.

Im Sprint der Frauen musste sich die Erfurterin Kristina Vogel (24) auf ihrer Lieblingsbahn mit Rang vier zufrieden geben. 2014 hatte Vogel in Cali den WM-Titel gewonnen. Das Sprintturnier gewann die Chinesin Zhong Tianshi.

Die Weltcups in Cali, Cambridge/Neuseeland (5./6. Dezember) und in Hongkong (16./17. Januar) sind Teil der Olympia-Qualifikation, die mit der WM in London (2. bis 6. März) abgeschlossen wird.