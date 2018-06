Köln (SID) - Der stark in die Saison gestartete Aufsteiger Darmstadt 98 will im dritten Anlauf in der Fußball-Bundesliga den ersten Punkt beim VfB Stuttgart holen. Die Hessen blieben bislang am Neckar sogar noch ohne Tor. Der VfB kann seinerseits mit seinem zweiten Heimsieg der Saison einen Schritt aus dem Tabellenkeller machen. Die Partie beginnt um 15.30 Uhr. Zwei Stunden später treffen im Nordduell der Hamburger SV und Hannover 96 aufeinander.

Zweitliga-Spitzenreiter SC Freiburg will seine Tabellenführung ausbauen. Die Breisgauer empfangen um 13.30 Uhr Eintracht Braunschweig. Verfolger RB Leipzig muss beim SV Sandhausen antreten. Zudem kommt es in München zum Kellerduell zwischen Schlusslicht MSV Duisburg und dem punktgleichen Vorletzten 1860, der zuletzt im Pokal den FSV Mainz 05 aus dem Wettbewerb geworfen hatte.

Für Ferrari-Star Sebastian Vettel geht es im Großen Preis von Mexiko darum, den zweiten Platz in der WM-Wertung gegen seinen deutschen Rivalen Nico Rosberg im Mercedes zu verteidigen. Vor dem Start um 20.00 Uhr liegt der viermalige Champion Vettel vier Punkte vor Rosberg, dessen Teamkollege Lewis Hamilton bereits als Weltmeister feststeht.