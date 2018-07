Glasgow (SID) - Mit einem großen Lob für die Ausrichter hat Bruno Grandi, seit 1996 Präsident des Turn-Weltverbandes FIG, bei den Kunstturn-Weltmeisterschaften in Glasgow Abschied von den Welttitelkämpfen genommen. Der 81 Jahre alte Italiener wird sich beim FIG-Kongress im Oktober 2016 in Tokio nicht mehr zur Wahl stellen.

"Noch nie bei Weltmeisterschaften wurden unsere Athleten so sehr in den Mittelpunkt gerückt. Nicht einmal bei Olympischen Spielen", sagte Grandi in der schottischen Metropole. Nach der üblichen Pause im Olympiajahr findet die nächste WM vom 2. bis 8. Oktober 2017 in Montreal statt, ehe Doha 2018 und Stuttgart 2019 zum Zuge kommen.