New York (SID) - Die Kansas City Royals haben sich in der 111. World Series der Major League Baseball (MLB) den ersten Matchball erarbeitet und stehen vor dem ersten Titelgewinn seit 30 Jahren. Das Team aus dem US-Bundesstaat Missouri gewann das vierte Spiel bei den New York Mets mit 5:3 und ging in der Serie best of seven mit 3:1 in Führung.

Tags zuvor hatten die Mets Spiel drei ebenfalls im heimischen Citi Field mit 9:3 für sich entschieden. New York steht nun in Spiel fünf am Sonntag ebenfalls vor eigenem Publikum mit dem Rücken zur Wand. Ein Sieg ist Pflicht, um die Chance auf die erste Meisterschaft seit 1986 zu wahren.

Mit drei Runs im achten Inning legten Salvador Perez und Mike Moustakas den Grundstein zum Sieg der Royals. "Das fühlt sich großartig an. Wir haben hart gearbeitet, um diese Jungs wieder zu schlagen. Jetzt ist es schön, 3:1 vorne zu liegen", sagte Moustakas.

Die Royals warten seit 1985 auf einen Titel, im Jahr darauf hatten die Mets den letzten ihrer beiden World-Series-Erfolge errungen.