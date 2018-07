Seoul (AFP) Bei ihrem ersten Gipfeltreffen seit mehr als drei Jahren haben sich die Staats- und Regierungschefs von Südkorea, China und Japan auf eine "vollständige Wiederherstellung" ihrer Zusammenarbeit verständigt. "Wir sind übereingekommen, dass die trilaterale Zusammenarbeit bei diesem Gipfeltreffen vollständig wiederhergestellt wurde", hieß es am Sonntag in einer gemeinsamen Erklärung der Teilnehmer. Für das Treffen in Seoul hatten die südkoreanische Präsidentin Park Geun Hye, der chinesische Ministerpräsident Li Keqiang und der japanische Regierungschef Shinzo Abe ihre Animositäten beiseite geschoben, um über sicherheitspolitische und Handelsfragen zu sprechen.

