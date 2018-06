Beirut (AFP) Eine neue arabisch-kurdische Koalition hat in Syrien nach eigenen Angaben ihre erste Offensive gegen die Dschihadistenmiliz Islamischer Staat (IS) gestartet. Ein Sprecher der Syrischen Demokratischen Kräfte (SDF) sagte der Nachrichtenagentur AFP am Samstag, die Koalition habe IS-kontrollierte Gebiete in der nordöstlichen Provinz Hassake ins Visier genommen. Die USA stockten ihre Finanzhilfe für die Gegner des syrischen Präsidenten Baschar al-Assad um hundert Millionen Dollar (etwa 91 Millionen Euro) auf.

