Ankara (AFP) In gespannter Atmosphäre haben am Sonntag die Parlamentswahlen in der Türkei begonnen. Rund 54 Millionen Stimmberechtigte waren aufgerufen, zum zweiten Mal binnen fünf Monaten über die Zusammensetzung ihres Parlaments abzustimmen. Unter starkem Polizeischutz öffneten um 07.00 Uhr Ortszeit (05.00 Uhr MEZ) die ersten Wahllokale in der mehrheitlich von Kurden bewohnten Stadt Diyarbakir ebenso wie im gesamten Osten der Türkei.

