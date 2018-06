Ankara (AFP) Bei der Parlamentswahl in der Türkei hat die islamisch-konservative Regierungspartei AKP laut Hochrechnungen die absolute Mehrheit zurückerobert. Die Partei von Präsident Recep Tayyip Erdogan habe 50,6 Prozent der Stimmen erhalten, berichtete der Fernsehsender CNN-Türk am Sonntagabend nach Auszählung von rund 80 Prozent der Stimmzettel. Damit käme sie auf 325 Sitze im Parlament, deutlich mehr als die für die absolute Mehrheit benötigten 276 Mandate. Sollte sich das Ergebnis bestätigen, wäre dies ein großer Erfolg für Erdogan, der seine Befugnisse per Verfassungsreform ausweiten will.

