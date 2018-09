Seoul (AFP) US-Verteidigungsminister Ashton Carter hat am Sonntag die entmilitarisierte Zone zwischen Nord- und Südkorea besucht. Zusammen mit seinem südkoreanischen Kollegen Han Min Koo verbrachte Carter etwa zehn Minuten am Beobachtungsposten Ouellette, wo südkoreanische Soldaten am nächsten an die schwer bewachte Demarkationslinie herankommen. Während Soldaten Wache standen, schaute Carter über die bewaldete und mit Zäunen gesicherte Grenze nach Norden.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Agence France-Presse (AFP). AFP ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.