Samarkand (AFP) US-Außenminister John Kerry ist am Sonntag in Usbekistan, der zweiten Station seiner Zentralasien-Reise, mit Präsident Islam Karimow zusammengetroffen. Vor der Unterredung hinter verschlossenen Türen in Samarkand sagte Kerry, er wolle unter anderem Sicherheitsfragen erörtern. Usbekistan grenzt an Afghanistan. Die Regierungen der zentralasiatischen Länder befürchten, dass die USA nach einem vollständigen Abzug ihrer Truppen vom Hindukusch das Interesse an der Region verlieren könnten.

