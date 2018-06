Los Angeles (dpa) - Nun hat Snoopy auch einen Stern in Hollywood. Der Beagle aus der weltberühmten "Peanuts"-Cartoonserie wurde auf Hollywoods "Walk of Fame" mit einer Sternenplakette verewigt. Für die Fotografen und Fans nahm ein überlebensgroßer Snoopy mit Schlappohren in einem schwarz-weißen Kostüm auf dem Bürgersteig Platz. Die Plakette wurde gleich neben dem Stern von seinem Schöpfer Charles M. Schulz angebracht. Die "Peanuts"-Charaktere um Charlie Brown und Snoopy, der am liebsten auf dem Dach seiner Hundehütte liegt, sind in diesem Jahr 65 Jahre alt geworden.

