Nairobi (AFP) Burundis Präsident Pierre Nkurunziza hat seine politischen Gegner ultimativ aufgefordert, bis zum 7. November die Waffen zu strecken. Die Regierung, die sich um die Bürger kümmere "wie Eltern", gebe allen fünf Tage, um "endgültig" der Gewalt "abzuschwören", sagte Nkurunziza am Montag in einer Ansprache im staatlichen Rundfunk, die er in der Nationalsprache Kirundi hielt. Wer sich ergebe, werde von den Sicherheitskräften "in Empfang genommen", solle dann "in zwei Wochen die Liebe zu seinem Land lernen" und dürfe dann nach Hause zurückkehren, sagte Nkurunziza.

