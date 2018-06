Chongqing (AFP) Der französische Präsident François Hollande hat China zu vermehrten Anstrengungen im Kampf gegen den Klimawandel aufgerufen. Beim Klimagipfel Ende November in Paris strebe er eine ehrgeizige Übereinkunft an, und dafür sei die "Unterstützung Chinas unerlässlich", sagte Hollande zum Auftakt seines Besuchs in der Volksrepublik am Montag in der südwestchinesischen Millionenstadt Chongqing. Er wolle dafür sorgen, dass sich die Teilnehmer des Gipfels auf eine Begrenzung der Erderwärmung von zwei Grad einigen, sagte Hollande weiter.

