Paris (AFP) Für ihren Einsatz nach der Germanwings-Katastrophe in den französischen Alpen werden mehrere Franzosen mit dem Bundesverdienstkreuz ausgezeichnet. Bundesaußenminister Frank-Walter Steinmeier (SPD) wird sechs Franzosen am 13. November bei einer Zeremonie in Paris die Orden überreichen, wie die deutsche Botschaft in Paris am Montag mitteilte. Geehrt werden unter anderem Bürgermeister in der Region, der Leiter der Einsatzkräfte in dem Unglücksgebiet und ranghohe Regierungsvertreter.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Agence France-Presse (AFP). AFP ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.