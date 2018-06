Gütersloh (AFP) Über die Vorstellung, wie sie ihre letzte Lebensphase verbringen wollen, klaffen bei den Bundesbürgern Wunsch und Wirklichkeit meist auseinander. Das zeigt der von der Bertelsmann Stiftung am Montag in Gütersloh veröffentlichte "Faktencheck Gesundheit". So möchten nur sechs Prozent der Deutschen ihre letzten Tage im Krankenhaus verbringen und 76 Prozent lieber zu Hause. Allerdings stirbt nach wie vor fast jeder zweite ältere Mensch in einer Klinik. Nur jeder Fünfte (20 Prozent) beschließt sein Lebensende tatsächlich in den eigenen vier Wänden.

