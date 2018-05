Berlin (AFP) Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) hat nach den Wahlen in der Türkei am Montag mit dem türkischen Ministerpräsidenten Ahmet Davutoglu telefoniert. Wie Regierungssprecher Steffen Seibert anschließend in Berlin mitteilte, gratulierte die Kanzlerin Davutoglu "zur friedlichen Durchführung" der Wahlen. Auch begrüßte sie demnach, dass der Ministerpräsident noch in der Wahlnacht erklärt hatte, "die Polarisierung und Spannung in der türkischen Gesellschaft überwinden zu wollen".

