München (AFP) Fast jeder zweite Deutsche wünscht sich den deutsch-irischen Schauspieler Michael Fassbender als Darsteller des nächsten James Bond. 47,5 Prozent der Befragten hierzulande sehen in dem 38-jährigen Hollywood-Kandidaten den bestmöglichen Nachfolger von Daniel Craig in der Rolle des britischen Superagenten, wie eine am Montag veröffentlichte Umfrage des Meinungsforschungsinstituts Mafo.de im Auftrag des Magazins "Playboy" ergab.

