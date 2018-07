London (dpa) - In seinem vierten Auftritt als James Bond kämpft Daniel Craig nicht im Geheimdienst Ihrer Majestät, sondern weitgehend auf eigene Faust: Eine Videobotschaft und ein Ring bringen ihn auf die Spur einer Terrororganisation namens Spectre.

Mit deren Boss Franz Oberhauser verbindet Agent 007 mehr, als er gedacht hätte. Nebenbei muss er die schöne Psychologin Madeleine Swann beschützen. In London hat Bonds Chef M eigene Probleme. Sein Konkurrent C will die Doppelnull-Abteilung (mit der Lizenz zum Töten) durch universelle Überwachung ersetzen - und führt noch ganz anderes im Schilde.

Spectre, Großbritannien, USA 2015, 148 Min., FSK ab 12, von Sam Mendes, mit Daniel Craig, Christoph Waltz, Léa Seydoux

Webseite zum Film