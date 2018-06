München (SID) - Fußball-Zweitligist 1860 München kann auch in Zukunft auf Sturm-Talent Marius Wolf setzen. Der 20-Jährige verlängerte seinen Vertrag bei den Löwen am Montag vorzeitig bis 2019.

"In der letzten Saison hat Marius im Kampf um den Klassenerhalt wichtige Tore erzielt. Auch am Sonntag gegen Duisburg hat er wieder getroffen und seine Qualitäten gezeigt", sagte Löwen-Geschäftsführer Noor Basha. Mit seinem Tor zum 1:0 gegen den MSV in der Nachspielzeit stellte Wolf den ersten Saisonsieg der Münchner sicher.