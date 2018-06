Hamburg (dpa) - Ron-Robert Zieler fand nach dem so wichtigen 2:1 (0:1)-Auswärtssieg beim Hamburger SV klare Worte. "Das waren die wichtigsten Punkte, die wir in der Vorrunde geholt haben", sagte Hannovers Schlussmann.

Auf und neben dem Platz ist der 26 Jahre alte gebürtige Kölner eine Führungsfigur. Auch dank seiner guten Leistung im Volksparkstadion sicherten die Niedersachsen den zweiten Auswärtsdreier nacheinander.

Fast drohte der Auftritt der Gäste ein Desaster zu werden, so harmlos und zweikampfschwach präsentierte sich die Elf von Michael Frontzeck. "Der Trainer hat deutliche Worte in der Halbzeit gefunden", erklärte Zieler und ließ erkennen, dass auch die Profis des Bundesliga-14. weiter mit dem Coach arbeiten wollen. Zieler blieb in der Schlussphase ruhig, als der HSV auf sein Tor stürmte.

Nun macht sich der Nationalspieler Hoffnung, beim Freundschaftsspiel am 17. November gegen die Niederlande im heimischen Stadion dabei zu sein. Zwar ist der Weltmeister im Verein nicht international gefordert - seine Aufgaben in der Bundesliga meistert er derzeit aber souverän. Ganz nebenbei brach er den Rekord des Ex-96-Verteidigers Jupp Hellingrath - Zieler stand bei den vergangenen 153 Spielen von Hannover auf dem Feld.