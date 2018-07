Jakarta (AFP) Das letzte in den USA lebende Sumatra-Nashorn ist zur Paarung nach Indonesien gebracht worden. Der acht Jahre alte Bulle Harapan (Hoffnung) aus dem Zoo von Cincinnati solle in einem auf Nashörner spezialisierten Gehege auf der indonesischen Insel Sumatra ein Weibchen finden, so die Hoffnung der Pfleger. Die Reise auf dem Luft-, See- und Landweg dauerte 36 Stunden. Sumatra-Nashörner sind die kleinsten ihrer Art und vom Aussterben bedroht. Weltweit gibt es nach Schätzungen nur noch etwa hundert.

