Teheran (AFP) Die Mehrheit der iranischen Parlamentsabgeordneten will nicht auf den Slogan "Tod den USA!" verzichten, der seit der Gründung der Islamischen Republik Iran 1979 bei zahlreichen Anlässen in der Öffentlichkeit erschallt. Der Iran als "Nation der Märtyrer" sei nicht bereit, "unter dem Vorwand eines Atomabkommens" das Motto "Tod den USA!" aufzugeben, heißt es in einer am Montag von der Nachrichtenagentur Irna verbreiteten Erklärung.

