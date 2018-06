Berlin (dpa) - Polizei und Staatsanwaltschaft sind weiter bemüht, den Tod der beiden Jungen Mohamed und Elias in der Region Berlin-Brandenburg lückenlos aufzuklären. Am Wochenende hatte eine DNA-Analyse letzte Gewissheit gebracht, dass auch der im Juli in Potsdam verschwundene sechsjährige Elias tot ist. Ein tatverdächtiger 32 Jahre alter Mann sitzt inzwischen in Berlin in Untersuchungshaft. Wegen des Mordes an dem Flüchtlingsjungen Mohamed liegt bereits ein Haftbefehl gegen ihn vor. Inzwischen hatte er auch gestanden, Elias umgebracht zu haben.

