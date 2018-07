Köln (SID) - Der Große Motorrad-Preis von Deutschland auf dem Sachsenring findet im kommenden Jahr am 17. Juli statt. Dies geht aus dem aktualisierten Rennkalender hervor, den der Weltverband FIM am Montag veröffentlichte. Ursprünglich sollten die Rennen der Klassen MotoGP, Moto2 und Moto3 auf dem Kurs nahe Hohenstein-Ernstthal am 10. Juli stattfinden.

2016 sollen erneut 18 Läufe stattfinden. Zum Auftakt wird wie gehabt das Nachtrennen in Katar gefahren (20. März), das Saisonfinale findet in Valencia statt (6. November) statt. - Der aktualisierte WM-Kalender 2016 im Überblick:

20. März: Großer Preis von Katar in Doha/Losail (Nachtrennen)

03. April: Großer Preis von Argentinien in Termas de Río Hondo

10. April: Großer Preis von Amerika in Austin/Texas

24. April: Großer Preis von Spanien in Jerez

08. Mai: Großer Preis von Frankreich in Le Mans

22. Mai: Großer Preis von Italien in Mugello

05. Juni: Großer Preis von Katalonien in Barcelona

26. Juni: Großer Preis der Niederlande in Assen

17. Juli: Großer Preis von Deutschland am Sachsenring

14. August: Großer Preis von Österreich in Spielberg

21. August: Großer Preis von Tschechien in Brünn

04. September: Großer Preis von Großbritannien in Silverstone

11. September: Großer Preis von San Marino in Misano

25. September: Großer Preis von Aragón in Alcaniz

16. Oktober: Großer Preis von Japan in Motegi

23. Oktober: Großer Preis von Australien in Phillip Island

30. Oktober: Großer Preis von Malaysia in Sepang

06. November: Großer Preis von Valencia