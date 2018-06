Hannover klettert nach Sieg in Hamburg aus der Abstiegszone

Hamburg (dpa) - Hannover 96 hat mit einem glücklichen 2:1 (0:1)-Sieg im Nordderby beim Hamburger SV die nächste Krise in der Fußball-Bundesliga abgewendet. Die Niedersachsen drehten am Sonntag vor 54 607 Zuschauern trotz desolater erster Halbzeit durch die Treffer von Hiroshi Kiyotake (59. Minute) per Foulelfmeter und Salif Sané (67.) noch die Partie. Durch den Erfolg verbesserte sich 96 mit elf Punkten auf Rang 14. Michael Gregoritsch hatte die lange überlegenen Hamburger in der sechsten Minute in Führung gebracht. Danach vergab das Team von Trainer Bruno Labbadia aber beste Chancen und stand am Ende mit leeren Händen da. Der HSV bleibt damit Zehnter.

VfB Stuttgart verlässt Abstiegszone: 2:0 gegen Darmstadt 98

Stuttgart (dpa) - Der VfB Stuttgart hat die Abstiegszone der Fußball-Bundesliga verlassen. Die Schwaben kamen am Sonntag zu einem 2:0 (0:0) gegen Aufsteiger Darmstadt 98 und feierten am elften Spieltag ihren zweiten Heimsieg. Der Darmstädter György Garics (68.) brachte die Gastgeber per Eigentor in Front. Timo Werner sorgte in der Nachspielzeit für den Endstand. Für die Gäste war es die erste Auswärtsniederlage in der Saison.

Drei Bundesliga-Duelle im Pokal-Achtelfinale - Bayern gegen Darmstadt

Berlin (dpa) - Rekordsieger Bayern München hat für das Achtelfinale des DFB-Pokals mit Bundesliga-Aufsteiger Darmstadt 98 eine lösbare Heimaufgabe erwischt. Zudem ergab die Auslosung am Sonntag zwei weitere Erstliga-Duelle. Borussia Dortmund muss beim FC Augsburg antreten, Borussia Mönchengladbach empfängt Werder Bremen. Die SpVgg Unterhaching, als Regionalligist klassentiefster der 16 Achtelfinal-Teilnehmer, spielt gegen Bayer Leverkusen. Hertha BSC gastiert beim 1. FC Nürnberg, der VfB Stuttgart erwartet Eintracht Braunschweig. Die Spiele werden am 15. und 16. Dezember ausgetragen.

Rosberg gewinnt Formel-1-Rennen in Mexiko vor Hamilton

Mexiko-Stadt (dpa) - Mercedes-Fahrer Nico Rosberg hat das erste Formel-1-Rennen in Mexiko seit 23 Jahren gewonnen. Der Deutsche setzte sich am Sonntag vor seinem bereits als Weltmeister feststehenden Teamkollegen Lewis Hamilton durch. Durch seinen vierten Saisonerfolg verdrängte Rosberg zudem Sebastian Vettel im Kampf um die Vizeweltmeisterschaft vom zweiten Platz. Der Ferrari-Pilot krachte beim Comeback im Autódromo Hermanos Rodríguez in der 52. von 71 Runden am Sonntag in die Mauer.

Hambüchen und Bretschneider verpassen Reck-Medaille

Glasgow (dpa) - Ein erkälteter Fabian Hambüchen und Andreas Bretschneider haben bei den Turn-Weltmeisterschaften in Glasgow die erhoffte Medaille am Reck verpasst. Altmeister Hambüchen stürzte am Sonntag beim Abgang und wurde nur Siebter. Bretschneider stolperte ebenfalls nach der Doppel-Tsukahara-Landung und kam auf Platz fünf. Zuvor gelang dem Chemnitzer der von ihm entwickelte Bretschneider-Doppelsalto mit zwei Schrauben erstmals bei einer WM perfekt. Der Sieg ging an Mehrkampf-Champion Kohei Uchimura aus Japan (15,833) vor dem US-Amerikaner Danell Keyva (15,70) und dem Kubaner Manrique Larduet (15,60).

DFB-Generalsekretär gegen vorübergehenden Amtsverzicht von Niersbach

Frankfurt/Main (dpa) - DFB-Generalsekretär Helmut Sandrock lehnt in der Affäre um die WM 2006 einen vorübergehenden Amtsverzicht des angeschlagenen Präsidenten Wolfgang Niersbach kategorisch ab. "Für uns ist vor allem wichtig, dass wir einen klaren Kurs mit dem DFB-Präsidium beschlossen haben, dazu zählt auch Wolfgang Niersbach", sagte Sandrock am Sonntag bei Sky über den Chef des Deutschen Fußball-Bunds. "Die Frage (...), ob er sein Amt ruhen lassen soll, beantworte ich mit einem klaren Nein. Er soll mit uns gemeinsam den Weg der Aufklärung gehen."

Höwedes fällt mit Mittelhandbruch zehn Tage aus

Gelsenkirchen (dpa) - Der FC Schalke 04 muss in den nächsten beiden Pflichtspielen auf seinen Kapitän Benedikt Höwedes verzichten. Wie der Club mitteilte, zog sich der Abwehrspieler in der Partie gegen den FC Ingolstadt 04 am Samstag eine Fraktur des vierten Mittelhandknochens an der rechten Hand zu. Der Nationalspieler wurde bereits am Sonntag operiert und wird den Schalkern voraussichtlich zehn Tage fehlen. Damit steht Höwedes in den Spielen bei Sparta Prag und im Derby bei Borussia Dortmund nicht zur Verfügung.

Biwott vor Kamworor: Kenianischer Doppelerfolg beim New York-Marathon

New York (dpa) - Stanley Biwott hat beim New-York-Marathon den größten Erfolg seiner Karriere gefeiert. Der 29 Jahre alte Kenianer gewann am Sonntag überlegen in der inoffiziellen Zeit von 2:10:34 Stunden und trug sich als elfter Kenianer in die Sieger-Liste des größten Marathons der Welt ein. Landsmann Geoffrey Kamworor wurde Zweiter (2:10:48 Stunden). Der diesjährige Boston-Gewinner, Lelisa Desisa aus Äthiopien, kam auf Rang drei (2:12:10). Der kenianische Titelverteidiger Wilson Kipsang beendete das Rennen als Vierter.

Dritter NBA-Saisonsieg für Schröder - 1000-Punkte-Marke geknackt

Charlotte (dpa) - Basketball-Nationalspieler Dennis Schröder hat mit den Atlanta Hawks in der nordamerikanischen Profiliga NBA den dritten Sieg in Serie gefeiert. Der Halbfinalist der Vorsaison setzte sich am Sonntag in einer knappen Partie mit 94:92 bei den weiter erfolglosen Charlotte Hornets durch. Aufbauspieler Schröder kam in gut 21 Minuten auf sechs Zähler, drei Assists sowie drei Rebounds und punktete damit erstmals in dieser Spielzeit nicht zweistellig. Jedoch knackte der 22-Jährige die Marke von 1000 Karriere-Punkten in der regulären Saison.

Federer feiert 88. Turnier-Titel - Sieg gegen Nadal

Basel (dpa) - Tennis-Superstar Roger Federer hat sich mit einem Sieg gegen seinen alten Rivalen Rafael Nadal den 88. Titel seiner Karriere gesichert. Der Schweizer gewann am Sonntag sein Heim-Turnier in Basel durch ein 6:3, 5:7, 6:3 gegen den Spanier. Federer hatte zuletzt vor mehr als drei Jahren gegen Nadal gewonnen. "Dieses Match war etwas Besonderes für uns. Ich hoffe, wir spielen noch viele Finals gegeneinander", sagte der 34 Jahre alte Federer.