Düsseldorf (dpa) - Am Flughafen Düsseldorf ist ein Bombenblindgänger gefunden worden. Er soll am Morgen gesprengt werden. Nach Angaben eines Sprechers des Flughafens verfügt die Bombe über einen Säurezünder. Diese seien gefährlich und unberechenbar - daher werde der Blindgänger nicht entschärft, sondern am Fundort gesprengt. Die 2,5-Zentner-Bombe war in der Nacht entdeckt worden. Sie liegt im Bereich der Startbahn, aber außerhalb der geteerten Strecken. 38 geplante Starts und Landungen werden verschoben.

