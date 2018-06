München (dpa) - Nach den Krisengesprächen der Berliner Koalition sowie zwischen CDU und CSU über die Flüchtlingspolitik berät der CSU-Vorstand heute über das weitere Vorgehen. Parteichef Horst Seehofer hatte die Sondersitzung erst vor kurzem angesetzt. Seehofer, Kanzlerin Angela Merkel und SPD-Chef Sigmar Gabriel hatten sich gestern weder auf die von der Union geforderten Transitzonen in Grenznähe noch auf weitere Maßnahmen zur Begrenzung des Flüchtlingsandrangs einigen können. Die Dreierrunde will nun an diesem Donnerstag in Berlin nochmals nach Lösungen suchen.

