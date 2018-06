St. Petersburg (AFP) Auf dem Flughafen von St. Petersburg ist am frühen Montagmorgen eine erste Maschine mit Opfern des Flugzeugsabsturzes in Ägypten gelandet. Nach Angaben von Vertretern des rusisischen Katastrophenschutzministeriums brachte die Maschine die sterblichen Überreste von 144 Insassen nach Russland zurück - ägyptische Flughafenvertreter hatten zuvor von 162 Leichen gesprochen. Ihre Identifizierung soll noch am Montag beginnen.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Agence France-Presse (AFP). AFP ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.