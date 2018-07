Moskau (AFP) Nach dem Absturz einer russischen Passagiermaschine über Ägypten hat die Fluggesellschaft einen technischen Defekt oder einen Pilotenfehler als Unglücksursache ausgeschlossen. Für den Absturz am Samstag komme allein eine "äußere" Ursache infrage, sagte der Chef der Fluggesellschaft Metrojet, Alexander Smirnow, am Montag bei einer Pressekonferenz in Moskau. Der Airbus A321 sei in "hervorragendem technischem Zustand" gewesen.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Agence France-Presse (AFP). AFP ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.