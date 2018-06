Moskau (dpa) - Mit Hochdruck suchen Experten nach der Ursache für den Absturz einer Passagiermaschine in Ägypten. Die Fluggesellschaft hat eine technische Störung und einen Pilotenfehler "völlig ausgeschlossen". Die Katastrophe mit 224 Toten sei durch "mechanische Einwirkung" erfolgt, sagte der Kolavia-Vizechef in Moskau. Offen blieb, ob es sich um einen Terroranschlag gehandelt haben könnte. "Es kann alles gewesen sein", meinte er. Der Absturz des Airbus A-321 voller Urlauber auf dem Weg von Scharm el Scheich nach St. Petersburg ist das schwerste Unglück in der Geschichte der russischen Luftfahrt.

