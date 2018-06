Washington (AFP) Präsident Barack Obama treibt die Reform des Strafrechtssystems in den USA weiter voran. Nach Angaben des Weißen Hauses stellt Obama am Montag im Bundesstaat New Jersey ein Maßnahmenpaket vor, das die Resozialisierung von Straftätern verbessern soll. Die Regierung plant demnach unter anderem Hilfen für Ex-Häftlinge bei der Aus- und Fortbildung sowie bei der Wohnungssuche. Außerdem sollen Menschen mit Vorstrafen leichter einen Job im Staatsdienst bekommen können.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Agence France-Presse (AFP). AFP ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.