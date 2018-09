New York (AFP) Die britische Sängerin Adele hat mit ihrer Comeback-Single "Hello" einen Download-Rekord in den USA gebrochen. Das Lied wurde binnen einer Woche mehr als eine Millionen Mal heruntergeladen, wie das US-Brancheninstitut Nielsen am Montag bekanntgab. Mit 1,1 Millionen Käufen im Internet ließ die 25-Jährige den Rapper Flo Rida deutlich hinter sich, der 2009 mit 636.000 Downloads innerhalb einer Woche die bisherige Bestmarke aufgestellt hatte.

