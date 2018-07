Rom (dpa) - Der Trevi-Brunnen, berühmtes Wahrzeichen Roms, erstrahlt in neuem Glanz. Heute wurde das Meisterwerk des italienischen Architekten Nicolò Salvi nach vollendeter Restaurierung neu eingeweiht. Wer ein Geldstück über die Schulter hineinwirft, so der Volksglaube, sichert sich seine Rückkehr in die Ewige Stadt. Wer das in den vergangenen Monaten machen wollte, musste dafür allerdings weit ausholen. Denn der Brunnen war wegen der Restaurierungsarbeiten mit einem Bauzaun umgeben. Weltberühmt wurde der Trevi-Brunnen durch Federico Fellinis Film "La Dolce Vita".

