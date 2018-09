Peking (AFP) Chinas Präsident Xi Jingping hat ein neues Wachstumsziel ausgegeben: In den nächsten fünf Jahren soll das Bruttoinlandsprodukt (BIP) der Volksrepublik jährlich "mindestens um 6,5 Prozent" wachsen, erklärte Xi laut Nachrichtenagentur Xinhua am Dienstag. Darunter dürfe das Wachstum nicht fallen, um weiterhin eine Verdopplung des BIP von 2010 bis 2020 und des Pro-Kopf-Einkommens zu gewährleisten. Diese beiden Ziele seien bei einer Sitzung von führenden Mitgliedern der Kommunistischen Partei vergangene Woche bestätigt worden, die am nächsten Fünfjahresplan für die Jahre 2016 bis 2020 arbeiten.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Agence France-Presse (AFP). AFP ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.