Berlin (AFP) Der Vorsitzende des Deutschen Gewerkschaftsbundes (DGB), Reiner Hoffmann, fordert, die Arbeitnehmer in der digital geprägten Wirtschaft 4.0 "nicht dem freien Spiel der Internetökonomie" zu überlassen. Vor dem DGB-Digitalisierungskongress am Dienstag sagte der Gewerkschaftschef dem "Handelsblatt", um Fragen der sozialen Sicherung, Rente oder Arbeitszeit von in der digitalen Wirtschaft Beschäftigten wirkungsvoll zu begegnen, bedürfe es "eine Neudefinition des Arbeitnehmerbegriffes". Es sei notwendig, Chancen der Digitalisierung so zu nutzen, dass sie Unternehmen und Beschäftigten gleichermaßen Vorteile bringen.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Agence France-Presse (AFP). AFP ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.