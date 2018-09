Washington (AFP) wird 60 Millionen Dollar (54,7 Millionen Euro) an Holocaust-Überlebende vor allem in den überweisen. Eine im Dezember 2014 zwischen beiden Ländern geschlossene Vereinbarung über einen Entschädigungsfonds trat am Dienstag in Kraft. Das Geld soll an Überlebende oder Angehörige inzwischen verstorbener Opfer gehen, die während der NS-Zeit von der französischen Staatsbahn in Konzentrationslager der Nazis deportiert worden waren.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Agence France-Presse (AFP). AFP ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.