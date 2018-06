Berlin (AFP) Die Verfechter einer liberalen Regelung zur Sterbehilfe haben sich im Bundestag verbündet, um eine Verschärfung des bisherigen Rechts zu verhindern. Die beiden bislang konkurrierenden Gruppen wollen bei der Abstimmung am Freitag im Bundestag an einem Strang ziehen, um eine Neuregelung zur Strafbarkeit der Suizidbeihilfe zu verhindern, wie Bundestagsvizepräsident Peter Hintze (CDU) und die Grünen-Abgeordnete Renate Künast am Dienstag in Berlin sagten.

