Berlin (AFP) Der hessische FDP-Fraktionschef Florian Rentsch fordert von der Bundesregierung eine Volksbefragung zur künftigen Ausrichtung der Flüchtlingspolitik. "Eine Volksbefragung zur Flüchtlingspolitik wäre jetzt der richtige Weg", sagte Rentsch der Zeitung "Welt" vom Dienstag. "So wie die Griechen wie selbstverständlich über die Eurofrage abgestimmt haben, so sollten auch die Deutschen es in der jetzigen grundlegenden Veränderung der politischen Lage tun", sagte der FDP-Politiker weiter.

