Berlin (AFP) In Deutschland sterben jedes Jahr rund 121.000 Menschen an den Folgen des Rauchens. Dabei wird im Norden mehr geraucht als im Süden, was in den nördlichen Bundesländern auch zu mehr Todesfällen führt, wie aus dem am Dienstag in Berlin vom Deutschen Krebsforschungszentrum (DKFZ) und der Bundesdrogenbeauftragten Marlene Mortler (CSU) vorgestellten Tabakatlas hervorgeht. Neben dieses regionalen Unterschieden belegen die Daten auch deutliche Geschlechterunterschiede: In allen Bundesländern sterben mehr als doppelt so viele Männer als Frauen infolge des Rauchens.

