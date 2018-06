Baden-Baden (AFP) Der Deutsche Kinderschutzbund hat sich besorgt über die Situation der Flüchtlingskinder an der österreichisch-deutschen Grenze geäußert. "Das ist eine humanitäre Katastrophe", sagte Verbandspräsident Heinz Hilgers am Dienstag im Südwestrundfunk (SWR). Es sei "unvorstellbar", was dort auch immer mehr Kinder erleiden müssten. Die Katastrophe werde dadurch verschärft, dass die Flüchtlinge "an jeder Grenze mitten in Europa aufgehalten werden, manchmal tagelang, und dort im Regen und Matsch campieren müssen, mit kleinen Kindern und Babys, weil Europa völlig versagt", kritisierte Hilgers.

